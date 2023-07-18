Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по неповрежденной полосе Крымского моста

Он заверил водителей: прежде чем возобновить движение, конструкцию испытали. Также на участке установили искусственное освещение, рассказал вице-премьер. Хуснуллин поблагодарил «за хорошую работу» Росавтодор и всех, кто сейчас работает над обеспечением движения.





Ранее на совещании с президентом России Владимиром Путиным Хуснуллин пояснил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй — в ноябре 2023 года.

Хуснуллин также рассказал, что один пролет дорожной части Крымского моста в сторону Керчи не подлежит восстановлению — он был уничтожен и в дальнейшем будет демонтирован для замены. При этом повреждений в опорах объекта специалистами выявлено не было, подчеркнул зампредседателя правительства.





Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. Позже пресс-служба Минтранса России подтвердила, что в результате взрыва пострадало дорожное полотно.





Паромная переправа между Кубанью и Крымом, а также движение железнодорожного транспорта были приостановлены. Однако затем поезда и автобусы возобновили работу. В 08:50 через мост запустили первые составы.





В результате теракта погибли супруги из Белгородской области. Они ехали на отдых в Крым. Жене было 36, мужу — 40 лет, сообщили СМИ. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадала 14-летняя дочь пары, она была помещена в реанимацию Темрюкской районной больницы.





В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками. В Следственном комитете России завели уголовное дело по статье «Террористический акт».