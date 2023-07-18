В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми, погибли пять человек

Самолет Cessna упал на ангар с людьми в 40 километрах от Варшавы в селе Хрцинно. В результате происшествия пять человек погибли, порядка 10 получили травмы, сообщили польские спасательные службы.





Самолет использовался для поднятия в воздух парашютистов. Во время захода на посадку в сложных погодных условиях он упал на ангар, в котором люди прятались от непогоды.





По данным спасателей, погиб пилот самолета и еще четверо членов экипажа. На месте крушения работают спецслужбы.





17 июля над Азовским морем в Ейском районе Краснодарского края во время учебно-тренировочного полета отказал двигатель у штурмовика Су-25. Пилоту удалось катапультироваться незадолго до крушения, после чего его эвакуировали спасатели, но позже мужчина скончался от полученных травм.