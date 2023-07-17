Новости
Новости
St
Экономист Солодков объяснил появление купюр в 5 и 10 рублей подорожанием металла
По его словам, таким образом власти хотят снизить траты undefined
Новости

Экономист Солодков объяснил появление купюр в 5 и 10 рублей подорожанием металла

По его словам, таким образом власти хотят снизить траты

В Москве и Московской области начали появляться банкноты номиналом в 5 и 10 рублей. Директор банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков сообщил «Инфо24», что Банк России пошел на эту меру из-за дороговизны металла для чеканки монет, в то время как купюры позволяют сэкономить.


По словам эксперта, ничего критичного не произошло, ведь «можно вместо пятирублевых монет расплачиваться хоть ракушками». Солодков отметил, что никто не хочет тратить много средств на производство денег, поэтому замена металлических монет банкнотами — лишь желание снизить траты.


Пятирублевую банкноту ввели в обращение в 1998 году, а затем вывели в 2001 году из-за быстро снизившейся покупательной способности и высоко себестоимости. Металлические пять рублей оказались предпочтительнее.


Десятирублевые купюры выпускались с 1997 года. На них изображались Красноярская ГЭС, часовня Параскевы Пятницы и Коммунальный мост в Красноярске. В 2009 году Банк России начал выпускать монеты с таким номиналом, а в 2013 году полностью свернул выпуск бумажных версий.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#рф #экономика #рубль
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»