Экономист Солодков объяснил появление купюр в 5 и 10 рублей подорожанием металла

В Москве и Московской области начали появляться банкноты номиналом в 5 и 10 рублей. Директор банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков сообщил «Инфо24», что Банк России пошел на эту меру из-за дороговизны металла для чеканки монет, в то время как купюры позволяют сэкономить.





По словам эксперта, ничего критичного не произошло, ведь «можно вместо пятирублевых монет расплачиваться хоть ракушками». Солодков отметил, что никто не хочет тратить много средств на производство денег, поэтому замена металлических монет банкнотами — лишь желание снизить траты.





Пятирублевую банкноту ввели в обращение в 1998 году, а затем вывели в 2001 году из-за быстро снизившейся покупательной способности и высоко себестоимости. Металлические пять рублей оказались предпочтительнее.





Десятирублевые купюры выпускались с 1997 года. На них изображались Красноярская ГЭС, часовня Параскевы Пятницы и Коммунальный мост в Красноярске. В 2009 году Банк России начал выпускать монеты с таким номиналом, а в 2013 году полностью свернул выпуск бумажных версий.