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Глава Ейского района Кубани подтвердил гибель пилота Су-25, упавшего в акватории Азовского моря
Летчик выполнял учебно-тренировочный полет undefined
Новости

Глава Ейского района Кубани подтвердил гибель пилота Су-25, упавшего в акватории Азовского моря

Летчик выполнял учебно-тренировочный полет

Пилот штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, погиб. Об этом глава Ейского района Кубани Роман Бублик заявил в своем официальном Telegram-канале. По словам чиновника, летчик выполнял учебно-тренировочный полет.


Бублик от имени всех жителей Ейского района выразил соболезнования близким погибшего. Чиновник также призвал всех горожан и туристов доверять только официальным источникам информации.


Сообщения о происшествии поступили в экстренные службы около 15:00 мск в понедельник, 17 июля. Самолет рухнул неподалеку от берега, где отдыхали люди. Пострадавших среди мирного населения и разрушений нет.


Факт крушения самолета над Азовским морем вскоре подтвердили в Минобороны, уточнив, что причиной катастрофы стал отказ двигателя. В пресс-службе Южного военного округа отметили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.


Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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#смерть #краснодарский край #кубань #рф #происшествие
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