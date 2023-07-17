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Мурашко призвал ограничить продажи препаратов для прерывания беременности
Министр подчеркнул необходимость строгого контроля средств, которые применяются для медикаментозного аборта undefined
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Мурашко призвал ограничить продажи препаратов для прерывания беременности

Министр подчеркнул необходимость строгого контроля средств, которые применяются для медикаментозного аборта

Минздрав поддерживает ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет. Об этом по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, указав, что эта работа должна завершиться в 2023 году.


Министр здравоохранения РФ также подчеркнул необходимость строгого контроля средств, которые используются для медикаментозного аборта.


Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву представить предложения о целесообразности запрета на аборт несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей. Она также предложила переименовать лист прерывания беременности в лист сохранения беременности.


Кроме того, она поручила ведомству проработать вопрос об изменении нахождения в одной палате женщин, планирующих прервать беременность, и женщин, лежащих на сохранении беременности.


В мае в Госдуме предложили давать две недели «тишины» женщине перед абортом. Депутат Султан Хамзаев отметил, что это время необходимо беременной женщине для обдумывания своего решения. Он также заявил о необходимости ввести уголовное наказание в РФ за склонение к абортам.

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#аборт #минздрав #мурашко #рф
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