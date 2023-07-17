Белорусские пограничники перехватили дрон-разведчик ВСУ

В Брагинском районе Гомельской области пограничниками был перехвачен беспилотник, который незаконно пересек границу Белоруссии с территории Украины. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в Telegram-канале Государственного пограничного комитета республики.





В ведомстве сообщили, что инцидент с дроном был зафиксирован 16 июля. Этот беспилотник обнаружил наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр. Уточняется, что с помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Белоруссия.





Дальнейший полет украинского беспилотника был пресечен в результате применения пограничниками радиоэлектронного ружья. В ведомстве сообщили, что квадрокоптер был принудительно посажен на воду.





Аналогичный случай произошел 15 июня в Гомельской области. Тогда пограничники сбили беспилотник, к которому был прикреплен боеприпас. Сотрудники погранслужбы использовали свое штатное вооружение, чтобы сбить аппарат. Боеприпас на беспилотнике в результате сдетонировал. Были найдены металлические элементы со следами термического воздействия.