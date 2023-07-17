Новости
Новости
St
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Шувалова попыталась покончить с собой
Артистку, исполнившую также одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь», экстренно госпитализировали undefined
Новости

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Шувалова попыталась покончить с собой

Артистку, исполнившую также одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь», экстренно госпитализировали

Актриса Ольга Шувалова, исполнившая одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь», попыталась покончить с собой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». По данным издания, артистка была экстренно госпитализирована.


По предварительной информации, 37-летняя Шувалова получила отравление. Она сама призналась медикам, что хотела совершить суицид. Мотивы такого решения не приводятся.


За свою карьеру Ольга Шувалова приняла участие в более чем 20 проектах. Среди них — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ», а также картина Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», где Шувалова исполнила главную роль — Вики — одной из трех подруг.


30 июня стало известно, что сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве. 31-летний мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. По словам Николая, падение было случайным. Соседи актера утверждали, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.


Николай Ефремов — сын актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской. В 2013 году он окончил ГИТИС по специальности «актерское искусство». Ефремов-младший был участником группы «Непоседы», снялся в картинах «Духless» и «Двойная сплошная».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве

Сам мужчина заверил, что это произошло случайно 30 июня 2023
Dailystorm - Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве
#актриса #сериал #суицид
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»