Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Шувалова попыталась покончить с собой

Актриса Ольга Шувалова, исполнившая одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь», попыталась покончить с собой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». По данным издания, артистка была экстренно госпитализирована.





По предварительной информации, 37-летняя Шувалова получила отравление. Она сама призналась медикам, что хотела совершить суицид. Мотивы такого решения не приводятся.





За свою карьеру Ольга Шувалова приняла участие в более чем 20 проектах. Среди них — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ», а также картина Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», где Шувалова исполнила главную роль — Вики — одной из трех подруг.





30 июня стало известно, что сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве. 31-летний мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. По словам Николая, падение было случайным. Соседи актера утверждали, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.





Николай Ефремов — сын актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской. В 2013 году он окончил ГИТИС по специальности «актерское искусство». Ефремов-младший был участником группы «Непоседы», снялся в картинах «Духless» и «Двойная сплошная».