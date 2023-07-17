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На «Московских ярмарках» можно найти свежие и вкусные продукты со всех уголков России
Жители столицы могут побаловать себя ароматными медом и кофе undefined
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На «Московских ярмарках» можно найти свежие и вкусные продукты со всех уголков России

Жители столицы могут побаловать себя ароматными медом и кофе

«Московские ярмарки» — место для отдыха и приятных покупок! Одна из современных площадок расположена на Яблоневой аллее. Сюда стоит заглянуть как минимум ради кофе из Pine сoffee and cacao. В этой кофейне представлены какао-бобы 15 сортов, привезенные из самых разных стран.

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«Мы называемся Pine сoffee and cacao bar — это наша седьмая кофейня. У нас есть не только кофе, но и какао. Представлено более 15 видов настоящих какао-бобов, они отличаются страной происхождения, и за счет этого очень разный вкус у каждого вида», — рассказала сотрудница кофейни.


«У нас есть очень вкусный кофе из разных стран, есть альтернативные способы заваривания, то есть фильтр, воронка, аэропресс. Как раз под альтернативный способ заваривания мы подбираем разное зерно. У нас большой ассортимент — Бразилия, Эфиопия, Гондурас. Весь наш кофе особенный, потому что он приготовлен с любовью!» — добавила она.


Площадка может порадовать москвичей не только ароматным кофе, но и множеством свежих и вкусных продуктов со всей России. А главное — многие из них оригинальные. Например, можно купить масло черного тмина. Его, в том числе, можно использовать и для заправки салатов.


Кроме того, жителям столицы предлагают купить льняное, арахисовое масло. Все это очень полезная для вашего организма органика.


Для сладкоежек представлен широкий ассортимент меда из Азербайджана и Узбекистана. Каждый вид — со своим ароматом и вкусом.


Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день). Приходите и пробуйте вкусные продукты от отечественных производителей.


Павильоны расположены в людных местах и рядом с метро, так что многие заходят сюда каждый день, например, после работы, и всегда приобретают что-то вкусное. Адреса павильонов проекта вы найдете на сайте

#москва #московские ярмарки #рф
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