На «Московских ярмарках» можно найти свежие и вкусные продукты со всех уголков России

«Мы называемся Pine сoffee and cacao bar — это наша седьмая кофейня. У нас есть не только кофе, но и какао. Представлено более 15 видов настоящих какао-бобов, они отличаются страной происхождения, и за счет этого очень разный вкус у каждого вида», — рассказала сотрудница кофейни.





«У нас есть очень вкусный кофе из разных стран, есть альтернативные способы заваривания, то есть фильтр, воронка, аэропресс. Как раз под альтернативный способ заваривания мы подбираем разное зерно. У нас большой ассортимент — Бразилия, Эфиопия, Гондурас. Весь наш кофе особенный, потому что он приготовлен с любовью!» — добавила она.





Площадка может порадовать москвичей не только ароматным кофе, но и множеством свежих и вкусных продуктов со всей России. А главное — многие из них оригинальные. Например, можно купить масло черного тмина. Его, в том числе, можно использовать и для заправки салатов.





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Для сладкоежек представлен широкий ассортимент меда из Азербайджана и Узбекистана. Каждый вид — со своим ароматом и вкусом.





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