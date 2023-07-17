В море около Ейска нашли пилота рухнувшего Су-25, летчика реанимируют

Спасатели обнаружили пилота штурмовика Су-25, упавшего в море около Ейска в Краснодарском крае, сейчас летчика реанимируют. Об этом ТАСС заявил источник в экстренных службах. Причина крушения устанавливается.





Пилоту удалось катапультироваться незадолго до крушения, после чего его эвакуировали спасатели. В Telegram-каналах и СМИ также сообщают, что у пилота якобы сломаны ноги, но он жив. Распространяется и информация о том, что он погиб. Официальных подтверждений этому нет.





Факт крушения самолета над Азовским морем подтвердили в Минобороны России, уточнив, что причиной катастрофы стал отказ двигателя. По информации пресс-службы Южного военного округа, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.





В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб и Минобороны. Пострадавших среди мирного населения и разрушений нет.