В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25, очевидцы публикуют видео

Вскоре информацию о крушении Су-25 над Азовским морем в Краснодарском крае подтвердили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что причиной катастрофы стал отказ двигателя самолета. Информацию о состоянии пилота штурмовика в Минобороны не раскрыли.





Официальных сведений о состоянии пилота пока нет, однако по данным СМИ и Telegram-каналов, летчик получил перелом обеих ног. При этом ТАСС сообщил, что пилота самолета реанимируют. Появляются также сведения о гибели летчика. Официальных подтверждений этому нет.





На месте работают сотрудники Минобороны и спецслужб. По информации пресс-службы Южного военного округа, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.





Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.