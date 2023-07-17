Дочь главреда «Новой газеты» Муратова покинула пост советника главы ЦБ

Ксения Муратова, дочь главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, покинула пост советника главы Центробанка. Девушка работала с Эльвирой Набиуллиной свыше 10 лет. Увольнение, как пишет RTVI , случилось 10 июля — после того как в Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.





Сама дочь главреда «Новой газеты» подтвердила порталу свой уход из Центробанка. Девушка отказалась от официальных комментариев по вопросу о причинах ухода из ЦБ, а также связи с нападением на Милашину.





Источник портала рассказал, что имеется много различных версий причин увольнения Муратовой. По одной информации, уход связан с отцом девушки и недавними событиями вокруг «Новой газеты». По другой версии, это результат некоего внутреннего конфликта в Центробанке, полагает собеседник.





По его словам, еще месяц назад ничто не предвещало увольнения Муратовой из ЦБ. Источник уточняет, что дочь главреда «Новой газеты» покинула свой пост 10 июля.





Муратова была назначена советником Эльвиры Набиуллиной в начале 2010-х. Ее отец Дмитрий Муратов в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом) говорил, что дочь не занималась «пиаром» Набиуллиной.





Дмитрий Муратов называл Ксению «абсолютно выдающимся талантливым человеком», который «верный в дружбе с людьми и собаками». Он отмечал, что дочь работает с Набиуллиной «очень-очень много лет» — «с того далекого времени, когда ее пригласили на собеседование по результатам окончания ею с красным дипломом Московского государственного университета». Муратов добавил, что дочь не обсуждала с ним свою работу.