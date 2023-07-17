Великобритания ввела санкции против глав Минкульта и Минпросвещения и еще 11 россиян

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список. В него вошли 13 граждан РФ, а также международный детский центр «Артек» в Крыму. В частности, под ограничения подпали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.





Также в черный список Великобритании попали вице-премьер Башкирии Ленара Иванова, замглавы правительства Московской области Вячеслав Духин, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев.





Кроме того, британские власти включили в санкционный перечень советника главы ДНР по правам ребенка Элеонорку Федоренко и начальника штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко.





Санкции включают в себя запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, и заморозку активов в случае их обнаружения.





В Лондоне заявили о намерении сохранять введенные санкции до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отмечал, что потребности украинской стороны в восстановлении «огромны и останутся таковыми».





С начала проведения спецоперации на Украине Великобритания заморозила активы на сумму более 18 миллиардов фунтов (23 миллиардов долларов) и ввела санкции против более чем 1550 граждан России.





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