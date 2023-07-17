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Медведев призвал взрывать дома родственников террористов, причастных к атаке на Крымский мост
Он также назвал организаторов нападений «насекомыми» Дмитрий Медведев
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Медведев призвал взрывать дома родственников террористов, причастных к атаке на Крымский мост

Он также назвал организаторов нападений «насекомыми»

Дмитрий Медведев Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, а все международные санкции в отношении них не подействуют.


Политик, говоря о террористах, подчеркнул, что «надо взрывать их собственные дома и дома их родственников», а также «ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними». 


Главным шагом Медведев назвал «уничтожение высшего руководства террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались». Зампред Совбеза РФ указал, что «это трудно, но возможно». 


Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение, так как там произошло ЧП. Позже пресс-служба Минтранса России опровергла информацию о повреждении опор моста, распространившуюся в некоторых СМИ, однако подтвердила, что пострадало дорожное полотно. 


Паромная переправа между Кубанью и Крымом и движение железнодорожного транспорта также были приостановлены, однако затем поезда и автобусы возобновили работу. В 08:50 через мост запустили первые составы. 


Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ЧП погибли супруги. Жене было 36, мужу — 40 лет, сообщили СМИ. Губернатор также написал, что 14-летняя дочь пары госпитализирована. Позже появились данные, что ребенок доставлен в реанимацию Темрюкской районной больницы с различными травмами и ушибами, но жизни девочки ничего не угрожает.

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Сенатор Цеков назвал дорогу через Мелитополь достойной альтернативой Крымскому мосту, но заявил о риске провокаций на маршруте

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Dailystorm - Сенатор Цеков назвал дорогу через Мелитополь достойной альтернативой Крымскому мосту, но заявил о риске провокаций на маршруте
#крым #дмитрий медведев #крымский мост
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