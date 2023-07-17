Сенатор Цеков назвал дорогу через Мелитополь достойной альтернативой Крымскому мосту, но заявил о риске провокаций на маршруте

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил Daily Storm, что после ЧП на Крымском мосту обстановка на полуострове «совершенно спокойная» и нет никаких панических настроений. Цеков заявил, что дорога через Мелитополь — хорошая альтернатива Крымскому мосту и многие люди воспользуются этим новым маршрутом. Он безопасен, заверил сенатор, при этом не исключив возможные провокации Киева на дороге, ведущей в Крым.





«Дорога из Ростовской области в Крым абсолютно нормальная. Она отремонтирована и сейчас очень хорошего уровня и качества. Я не ездил пока по ней. Но я знаю, что качество очень высокое. По всей видимости, многим придется ездить по этому транспортному коридору», — сказал Цеков.





Он обратил внимание, что «по безопасности там нормально все было» и «ничего такого» на этого дороге не происходило. «Все на должном уровне. Но понятно, что сейчас наши, так сказать, братья, которые уже заблудились во всем, террористы — они будут пытаться и там что-то устраивать. Но это нас все равно не остановит от поездок в Крым и из Крыма. Это жизнь. От этого никуда не денешься!» — заключил российский сенатор.





Он назвал ЧП на Крымском мосту терактом, посетовав, что это «крайне неприятное для России в целом событие». «Понятно, что Крымский мост — символ нашего единства с Россией в определенной степени. А на Украине раньше считали, что Крымский мост невозможно построить в силу различных природных явлений. А после этого они все время заявляют, что мост уничтожат», — заявил Цеков.





После ЧП на мосту у киевского режима «радость большая», и сейчас «они глумятся над произошедшим», добавил сенатор от Крыма. «Но глумятся они, в принципе, над своими предками, над теми, кто создавал наше единое великое Отечество, в которое входила Украина и которое они сейчас усиленно разрушают», — полагает собеседник.





Цеков обратил внимание, что после случившегося на полуострове «паники никакой нет». Об этом сенатор судит, общаясь со своими помощниками в Крыму и с находящимися там родственниками. «Мы, честно говоря, к подобным событиям уже давно готовы», — признался сенатор.





По его словам, гораздо сложнее крымчанам было, когда они находились в составе Украины. Тогда на полуострове была тяжелая обстановка в целом, вспоминает политик. «Сейчас мы в составе России. Мы понимаем, что Россия найдет возможность обеспечить пути снабжения Крыма. И мост восстановит в этот раз тоже быстро», — убежден Цеков.





Он выразил мнение, что во избежание таких ЧП уровень защиты Крымского моста надо повышать. «Опять не совсем эффективно сработала наша система защиты Крымского моста», — считает сенатор. Он также выразил уверенность, что после этого все пляжи на полуострове и достопримечательности будут работать, поскольку все равно «жизнь продолжается».





Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов около 04:20 мск. В Минтрансе позднее уточнили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, которые не получили повреждений, добавили в ведомстве.





В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Дочь семейной пары была ранена, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.





В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) утверждают, что на Крымский мост была совершена атака в 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.





Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Глава правительства Михаил Мишустин поручил властям заняться последствиями атаки на Крымский мост. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ЧП, заявил, что коллективный Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту.





В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать ЧП. Пресс-секретарь ведомства Андрей Юсов лишь заметил, что «можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост — конструкция там излишняя».