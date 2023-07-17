В НАК заявили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, повреждена автодорожная составляющая.





В Следственном комитете России заявили, что террористическая атака на Крымский мост была совершена при участии украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы, подчеркнули в ведомстве. В СКР пояснили, что завели дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).





По данным Следкома, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.





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