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В НАК заявили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака
Удар был нанесен в 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
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В НАК заявили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака

Удар был нанесен в 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами

Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, повреждена автодорожная составляющая. 


В Следственном комитете России заявили, что террористическая атака на Крымский мост была совершена при участии украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы, подчеркнули в ведомстве. В СКР пояснили, что завели дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). 


По данным Следкома, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.


﻿Заметка дополняется

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#нак #атака #крымский мост
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