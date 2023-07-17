Движение поездов и автобусов восстановили после ЧП на Крымском мосту

Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что железнодорожное сообщение на полуострове восстановлено. Первые поезда запущены в 08:50 по местному времени (совпадает с мск) и уже прошли Крымский мост. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало.





Позже власти подтвердили, что автобусное сообщение из Крыма также восстановлено. Легковые автомобили смогут выехать с территории полуострова в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории, указали представители оперштаба Крыма.





17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту произошло ЧП. Изначально он не уточнял характер повреждений. Позже пресс-служба Министерства транспорта России опровергла информацию о повреждении опор Крымского моста, но подтвердила, что пострадало дорожное полотно. Паромная переправа между Кубанью и Крымом и движение железнодорожного транспорта также были приостановлены.





Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ЧП погибли супруги. Жене было 36, мужу — 40 лет, сообщили СМИ. Губернатор также написал, что 14-летняя дочь пары госпитализирована. Позже появились данные, что ребенок доставлен в реанимацию Темрюкской районной больницы.