Туристку убило молнией в Красноярском крае

Девушка погибла от удара молнии в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление МЧС по Хакасии, занимающемся проведением спасательных работ. Еще три человека пострадали — они получили ожоги.





По данным агентства, молния попала в группу туристов. В сторону пострадавших выдвинулись спасатели, базирующиеся в парке «Ергаки».





В управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, группа из 14 человек отправилась в поход по горам в «Ергаках». 16 июля четверо туристов начали подъем на пик Звездный.





Туристы находились на высоте около 400 метров, когда произошел удар молнии. Женщина погибла на месте, а несколько мужчин получили травмы ног. Вместе со спасателями на место происшествия выехали и следователи.





Парк «Ергаки» в Красноярском крае находится в предгорье Западного Саяна, в истоках шести рек. Природным парком краевого значения «Ергаки» стали в 2005 году.





Ранее, 14 июля, глава Болотнинского района Новосибирской области Олег Королев сообщил, что 16-летний подросток погиб, когда в шалаш ударила молния. Друг мальчика получил ожоги, но выжил. По предварительной информации, молния попала в шалаш, потому что подростки пользовались мобильными телефонами.





В июле 2021 года двое мужчин погибли от удара молнии на озере Балтым в Верхнепышминском городском округе Свердловской области. Во время отдыха у водоема внезапно начались ливень и гроза, ударила молния. Один из мужчин умер мгновенно, а второго медики пытались спасти, но безрезультатно.