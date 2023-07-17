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Туристку убило молнией в Красноярском крае
Трагедия произошла в природном парке «Ергаки», еще три человека получили ожоги undefined
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Туристку убило молнией в Красноярском крае

Трагедия произошла в природном парке «Ергаки», еще три человека получили ожоги

Девушка погибла от удара молнии в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление МЧС по Хакасии, занимающемся проведением спасательных работ. Еще три человека пострадали — они получили ожоги.


По данным агентства, молния попала в группу туристов. В сторону пострадавших выдвинулись спасатели, базирующиеся в парке «Ергаки».


В управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, группа из 14 человек отправилась в поход по горам в «Ергаках». 16 июля четверо туристов начали подъем на пик Звездный.


Туристы находились на высоте около 400 метров, когда произошел удар молнии. Женщина погибла на месте, а несколько мужчин получили травмы ног. Вместе со спасателями на место происшествия выехали и следователи.


Парк «Ергаки» в Красноярском крае находится в предгорье Западного Саяна, в истоках шести рек. Природным парком краевого значения «Ергаки» стали в 2005 году.


Ранее, 14 июля, глава Болотнинского района Новосибирской области Олег Королев сообщил, что 16-летний подросток погиб, когда в шалаш ударила молния. Друг мальчика получил ожоги, но выжил. По предварительной информации, молния попала в шалаш, потому что подростки пользовались мобильными телефонами.


В июле 2021 года двое мужчин погибли от удара молнии на озере Балтым в Верхнепышминском городском округе Свердловской области. Во время отдыха у водоема внезапно начались ливень и гроза, ударила молния. Один из мужчин умер мгновенно, а второго медики пытались спасти, но безрезультатно.

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В Коломне молния ударила около людей, спасающихся от грозы

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Dailystorm - В Коломне молния ударила около людей, спасающихся от грозы
#молния #смерть #красноярский край #туристы
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