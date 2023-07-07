В Коломне молния ударила около людей, спасающихся от грозы

На опубликованных кадрах видно, что люди оказались практически по пояс в воде из-за затопления. Официальной информации о пострадавших нет, однако СМИ сообщают, что от удара молнии пострадала 43-летняя местная жительница. Утверждается, что женщина получила ожог первой степени, и ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.





Между тем, десятки машин в городе оказались затоплены наполовину из-за сильного ливня. Местные жители сообщают, что затопленными оказались улицы и даже некоторые подъезды жилых домов города.





Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все коммунальные службы региона перешли на усиленный режим работы.





7 июля ГУ МЧС по Московской области предупредило, что в период с полуночи до середины дня 8 июля сохранится вероятность дождя, местами сильного, грозы, ливня. При грозе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.





Жителей Московской области призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также соблюдать правила пожарной безопасности.





Пресс-служба столичного главка МЧС России опубликовала экстренное предупреждение о сильном дожде, грозе, ливне и ветре с порывами до 20 метров в секунду с полуночи до 12:00 8 июля в Москве. Гражданам рекомендуют снизить скорость движения на машинах и парковать свои авто вдали от деревьев. Пешеходам же советуют обходить шаткие конструкции.