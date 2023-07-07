Новости
Новости
St
Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов
Они войдут в очередной пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов undefined
Новости

Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов

Они войдут в очередной пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов

Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом в ходе брифинга сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, данный шаг станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.


Салливан отметил, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, а на наращивание их производства «потребуется время». При этом в Вашингтоне намереваются «не оставить Украину безоружной».


Он также сообщил: США признают, что применение подобных снарядов несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче. Однако Вашингтон получил от Киева письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться «с осторожностью». Кроме того, Украина взяла на себя обязательства по их дальнейшему разминированию.


В Пентагоне уточнили, что кассетные боеприпасы войдут в очередной пакет военной помощи Украине стоимостью 800 миллионов долларов. В него, помимо этих снарядов, войдут артиллерийские снаряды, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСОЗ HIMARS, 32 боевых машины пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, беспилотники Penguin и еще многое другое.


В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев обязали протоколировать случаи использования кассетных боеприпасов. В Вашингтоне утверждают, что Киев якобы не будет применять эти снаряды в районах с гражданскими. При этом обеспокоенности о последствиях использования кассетных бомб для гражданских «не перевешивают тревоги о победе РФ в этом конфликте».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#спецоперация #сша #рф #украина #боеприпасы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»