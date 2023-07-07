Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов

Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом в ходе брифинга сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, данный шаг станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.





Салливан отметил, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, а на наращивание их производства «потребуется время». При этом в Вашингтоне намереваются «не оставить Украину безоружной».





Он также сообщил: США признают, что применение подобных снарядов несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче. Однако Вашингтон получил от Киева письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться «с осторожностью». Кроме того, Украина взяла на себя обязательства по их дальнейшему разминированию.





В Пентагоне уточнили, что кассетные боеприпасы войдут в очередной пакет военной помощи Украине стоимостью 800 миллионов долларов. В него, помимо этих снарядов, войдут артиллерийские снаряды, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСОЗ HIMARS, 32 боевых машины пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, беспилотники Penguin и еще многое другое.





В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев обязали протоколировать случаи использования кассетных боеприпасов. В Вашингтоне утверждают, что Киев якобы не будет применять эти снаряды в районах с гражданскими. При этом обеспокоенности о последствиях использования кассетных бомб для гражданских «не перевешивают тревоги о победе РФ в этом конфликте».