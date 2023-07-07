Захарова заявила, что Киев уничтожает возможности продления зерновой сделки

Руководство Украины из-за подрыва «Северных потоков» «под приглядом» Запада уничтожает возможности продления зерновой сделки. Об этом в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, на глазах всего мира эта страна заявляет о себе, как о структуре, которая занимается терроризмом.





Она также сообщила, что ООН не справилась с выполнением российской части договоренностей в рамках зерновой сделки. По ее словам, в данной организации понимают, что реализация соглашения с их стороны провалена.





17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о продлении зерновой сделки на 60 дней — до 17 июля 2023 года. Позже его слова подтвердили и в МИД России, уточнив, что РФ не станет продлевать сделку после этого срока, если не будут решены все проблемные вопросы.





26 сентября 2022 года произошли взрывы на трех нитках газопроводов «Северный поток», приведшие к резкому падению давления в трубах и остановке прокачки. В компании Nord Stream 2 AG тогда посчитали эти разрушения беспрецедентными. Владимир Путин назвал случившееся терактом.





8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы под прикрытием учений «Балтопс». Он утверждает, что помогали США власти Норвегии. Американская сторона все обвинения в свой адрес отрицает.