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На Керченской переправе заработали два десантных корабля
Они занимаются перевозкой автомобилей undefined
Новости

На Керченской переправе заработали два десантных корабля

Они занимаются перевозкой автомобилей

Два больших десантных корабля начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок. Об этом министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил РИА Новости, указав, что в настоящее время оба судна находятся на линии.


По его словам, сейчас пробка из 260 авто в направлении из Крыма на мост заметно сократилась — на 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.


Пробка у Крымского моста со стороны Кубани образовалась утром 1 июля. Тогда ее протяженность составляла около пяти километров, но спустя некоторое время выросла до девяти. На мосту увеличили количество постов для проведения проверок. После этого очередь стала постепенно сокращаться. В ночь на 2 июля пробку устранили, но утром она снова выросла и достигла 6,5 километра.


Очередь из автомобилей образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, пояснили в Росавтодоре.


Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов признал в беседе с Daily Storm, что решить проблему пробок на Крымском мосту полностью не получится, потому что отменить проверку машин нельзя. По его словам, на сторону Тамани из Крыма направлены дополнительные специалисты, количество проверяющих увеличилось.

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#корабли #керчь #рф
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