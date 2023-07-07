В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, которые накануне на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве напали на адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.





Там уточнили, что правоохранители задержали двух мужчин 1984-го и 1998 года рождения. В настоящий момент они доставляются в ведомство для проведения следственных действий.





Инцидент с Пономаревой произошел 7 июля. Неизвестные облили юриста зеленкой. В результате нападения у нее пострадала сетчатка глаз. Женщина уверена, что нападение связано с ее работой.





Раньше адвокату уже поступали угрозы в мессенджерах с фото ее родных, имущества и собаки, а автомобиль Пономаревой обливали несмываемой краской, сообщила Адвокатская палата Московской области (АПМО).





В комиссии по защите прав адвокатов АПМО заявили, что ранее на Пономареву было совершено несколько нападений, она находилась под госзащитой.





4 июля в Чечне избили адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Немов получил множество гематом, ушибов и ножевое ранение, Милашина — сотрясение мозга, ей обрили голову. СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью и причинении легкого вреда здоровью.