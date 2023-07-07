Глава МИД Германии Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала сообщения о планах США передать Украине кассетные боеприпасы. По ее словам, Берлин привержен конвенции о запрете таких снарядов, в связи с чем поставлять кассетные боеприпасы Киеву не намерен.





При этом представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт 7 июля заявил, что Берлин не станет осуждать решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, ведь США не подписали соответствующую конвенцию.





Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение таких снарядов, была подписана 3 декабря 2008 года в Осло (Норвегия). Документ ратифицировали 123 страны, в том числе Германия.





6 июля заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что в США активно обсуждают вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов. При этом новостей по этому поводу пока нет, отмечал он.





По данным американского агентства Reuters, кассетные снаряды будут в очередном пакете военной помощи Украине (всего более 500 миллионов долларов), о чем должны объявить 7 июля. Утверждается, что в него также войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.