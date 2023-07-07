«Все, что нас не убивает, делает сильнее, мудрее и злее»: Прилепин, стоя в аппарате Илизарова, записал видеообращение к россиянам

7 июля писателю исполнилось 48 лет.





Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая. Машина, за рулем которой он находился, взорвалась в Нижегородской области. Писатель был ранен, а его охранник и друг Александр Шубин погиб. За несколько минут до инцидента Прилепин высадил из автомобиля свою дочь.





Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте. По подозрению в покушении на Прилепина задержан уроженец Украины Александр Пермяков. Мужчину также обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.





6 июня президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества за мужество и самоотверженность, которые он проявил при исполнении гражданского долга. Глава государства также наградил орденом Мужества посмертно Александра Шубина — соратника Прилепина, который служил вместе с писателем до и после начала СВО, в том числе и в составе батальона Росгвардии «Оплот».