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«Все, что нас не убивает, делает сильнее, мудрее и злее»: Прилепин, стоя в аппарате Илизарова, записал видеообращение к россиянам
Писатель обратился к соотечественникам в свой день рождения — ему исполнилось 48 лет undefined
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«Все, что нас не убивает, делает сильнее, мудрее и злее»: Прилепин, стоя в аппарате Илизарова, записал видеообращение к россиянам

Писатель обратился к соотечественникам в свой день рождения — ему исполнилось 48 лет

Писатель Захар Прилепин в свой день рождения опубликовал обращение к россиянам из больницы, где он восстанавливается после покушения. На опубликованных кадрах литератор предстал перед камерой с аппаратом Илизарова на ногах.


Он отметил, что «все, что нас не убивает, делает сильнее, мудрее и злее», а также поблагодарил близких за поддержку, пожелал сил нашим солдатам и «веры всем, кто их ждет».

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7 июля писателю исполнилось 48 лет.


Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая. Машина, за рулем которой он находился, взорвалась в Нижегородской области. Писатель был ранен, а его охранник и друг Александр Шубин погиб. За несколько минут до инцидента Прилепин высадил из автомобиля свою дочь.


Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте. По подозрению в покушении на Прилепина задержан уроженец Украины Александр Пермяков. Мужчину также обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.


6 июня президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества за мужество и самоотверженность, которые он проявил при исполнении гражданского долга. Глава государства также наградил орденом Мужества посмертно Александра Шубина — соратника Прилепина, который служил вместе с писателем до и после начала СВО, в том числе и в составе батальона Росгвардии «Оплот».

#прилепин #здоровье #рф
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