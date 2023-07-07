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Депутат Кузнецов заявил, что Украина готова наладить обмен гражданскими пленными «в соответствии с интересами России»
Парламентарий также направил письмо на имя главы ФСИН с просьбой содействовать проверке заключенных Дмитрий Кузнецов
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Депутат Кузнецов заявил, что Украина готова наладить обмен гражданскими пленными «в соответствии с интересами России»

Парламентарий также направил письмо на имя главы ФСИН с просьбой содействовать проверке заключенных

Дмитрий Кузнецов Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия За правду» Дмитрий Кузнецов заявил, что достиг договоренности с офисом уполномоченного по правам человека на Украине. Стороны уже обменялись списками заключенных некомбатантов и организовали визиты правозащитников к ним. Об этом депутат рассказал на пресс-конференции «Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины».


«И мы, и украинская сторона посетили заключенных в ЛНР, передали посылки, записали видеопослания к родственникам. <...> Украинская сторона в свою очередь посетила наших гражданских пленных, передала посылки и записала нам видеофиксацию. В настоящий момент мы готовы проверить условия содержания заключенных в ДНР и в ответ в соответствии с договоренностями ожидаем симметричный гуманитарный акт в отношении пророссийских заключенных от украинской стороны», сообщил Кузнецов. 


Кузнецов заверил, что на Украине уже готовы пойти навстречу российской стороне. 


«Относительно позиции офиса украинского омбудсмена — заверяю вас, что там готовы и к проверке условий содержания, и к системному обмену гражданских пленных на разумных условиях, соответствующих интересам Российской Федерации», заявил парламентарий.


Депутат считает важным продолжить этот процесс и поэтому направил письмо директору ФСИН России Аркадию Гостеву с просьбой посетить заключенных, осужденных за противодействие СВО. По словам парламентария, это позволит наладить дальнейший процесс обмена гражданскими пленными. Письмо есть в распоряжении Daily Storm.

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Кузнецов также призвал создать рабочую группу на общественных началах, которая займется вопросами обмена пленных некомбатантов. По его задумке, туда смогут войти депутаты, журналисты и даже представители РПЦ. 


«Предлагаю создать общественную рабочую группу, куда войдут депутаты, журналисты и другие, кто занимается темой обмена гражданских пленных. Призываю подключиться к совместной работе и Русскую православную церковь. Буквально сегодня я получил список заключенных священников. Дело церкви служить миру и противостоять греху, который приводит к войнам и равнодушию», предложил эсер. 


Ранее Кузнецов направлял письмо на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой поручить компетентным органам рассмотреть возможность симметричного освобождения пророссийских граждан из заключения в украинских тюрьмах. 

#кузнецов #обмен пленными #фсин #госдума
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