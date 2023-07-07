Депутат Кузнецов заявил, что Украина готова наладить обмен гражданскими пленными «в соответствии с интересами России»

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил, что достиг договоренности с офисом уполномоченного по правам человека на Украине. Стороны уже обменялись списками заключенных некомбатантов и организовали визиты правозащитников к ним. Об этом депутат рассказал на пресс-конференции «Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины».





«И мы, и украинская сторона посетили заключенных в ЛНР, передали посылки, записали видеопослания к родственникам. <...> Украинская сторона в свою очередь посетила наших гражданских пленных, передала посылки и записала нам видеофиксацию. В настоящий момент мы готовы проверить условия содержания заключенных в ДНР и в ответ в соответствии с договоренностями ожидаем симметричный гуманитарный акт в отношении пророссийских заключенных от украинской стороны», — сообщил Кузнецов.





Кузнецов заверил, что на Украине уже готовы пойти навстречу российской стороне.





«Относительно позиции офиса украинского омбудсмена — заверяю вас, что там готовы и к проверке условий содержания, и к системному обмену гражданских пленных на разумных условиях, соответствующих интересам Российской Федерации», — заявил парламентарий.





Депутат считает важным продолжить этот процесс и поэтому направил письмо директору ФСИН России Аркадию Гостеву с просьбой посетить заключенных, осужденных за противодействие СВО. По словам парламентария, это позволит наладить дальнейший процесс обмена гражданскими пленными. Письмо есть в распоряжении Daily Storm.