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Генпрокуратура признала деятельность организации Human Rights House Foundation нежелательной в России
В ведомстве отметили, что с начала СВО эта организация занимается дискредитацией внешней политики и армии РФ undefined
Новости

Генпрокуратура признала деятельность организации Human Rights House Foundation нежелательной в России

В ведомстве отметили, что с начала СВО эта организация занимается дискредитацией внешней политики и армии РФ

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ организации Human Rights House Foundation (Норвегия) и ее филиалов на Украине, в Литве, Грузии и Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского ведомства.


Статус нежелательных в России также получили базирующийся в Литве «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова», украинские «Образовательный дом прав человека Чернигов») и «Дом прав человека Крым»), грузинский «Дом прав человека Тбилиси» и армянский «Дом прав человека Ереван».


В ведомстве заявили, что деятельность организации и вышеперечисленных национальных домов нацелена на нарушение территориальной целостности, дестабилизацию общественно-политической обстановки и проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование мнения в РФ о необходимости смены власти неконституционным путем.


Кроме того, подчеркнули в Генпрокуратуре, информационная повестка организации нацелена на политическую и экономическую изоляцию РФ на международной арене.


Ранее Минюст РФ внес в список нежелательных организаций Всемирный фонд дикой природы (WWF, также признан иноагентом). До этого данную организацию нежелательной в стране признала и Генпрокуратура России.

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#генпрокуратура #нежелательные организации #рф
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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