Генпрокуратура признала деятельность организации Human Rights House Foundation нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ организации Human Rights House Foundation (Норвегия) и ее филиалов на Украине, в Литве, Грузии и Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского ведомства.





Статус нежелательных в России также получили базирующийся в Литве «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова», украинские «Образовательный дом прав человека Чернигов») и «Дом прав человека Крым»), грузинский «Дом прав человека Тбилиси» и армянский «Дом прав человека Ереван».





В ведомстве заявили, что деятельность организации и вышеперечисленных национальных домов нацелена на нарушение территориальной целостности, дестабилизацию общественно-политической обстановки и проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование мнения в РФ о необходимости смены власти неконституционным путем.





Кроме того, подчеркнули в Генпрокуратуре, информационная повестка организации нацелена на политическую и экономическую изоляцию РФ на международной арене.





Ранее Минюст РФ внес в список нежелательных организаций Всемирный фонд дикой природы (WWF, также признан иноагентом). До этого данную организацию нежелательной в стране признала и Генпрокуратура России.