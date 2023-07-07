В Киеве проведут подготовку населения к «национальному сопротивлению»

В Киеве проведут однодневную подготовку населения к «национальному сопротивлению». Об этом сказано в сообщении на сайте городской мэрии. В нем также говорится, что занятия среди жителей украинской столицы будут проводить в сформированных группах по нескольким направлениям.





В сообщении отмечается, что жителей Киева будут учить основам минно-взрывной безопасности. Кроме того, они пройдут стрелковую подготовку и отработают действия в условиях радиационного и химического загрязнения.





Обучение будут проводить сотрудники Департамента муниципальной безопасности Киевской городской военной администрации (КГВА), а также волонтеры, которые имеют для этого достаточный уровень подготовки.





Вечером 4 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля планировала атаковать Запорожскую АЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. По словам Карчаа, ВСУ якобы также намеревалась сбросить с воздушного судна снаряд с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.





30 июня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина планирует совершить теракт на территории Запорожской АЭС. Она обратила внимание, что в ряде украинских регионов местные власти начали проводить учения «на случай аварии» на ЗАЭС.