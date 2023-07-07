Генсек НАТО пообещал Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине альянс выделит дополнительный пакет помощи в размере 500 миллионов евро. Об этом генсек сказал на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг добавил, что в пакет войдут горючее, запчасти и медикаменты.





Генсек организации заявлял журналистам накануне саммита в Вильнюсе (пройдет 11-12 июля) о планах НАТО развернуть около 300 тысяч военных в Европе в высокой степени боеготовности в рамках реализации планов по укреплению региональной обороны. В число бойцов будут включены «значительные воздушные и морские боевые силы», уточнял Столтенберг.





Страны — члены НАТО будут увеличивать поставки артиллерийских боеприпасов на Украину, добавил генсек альянса. Он пояснил, что Киеву нужно использовать «тысячи снарядов каждый день».





Столтенберг считает, что нужда ВСУ в боеприпасах «будет сохраняться», поэтому альянсу «необходимо продолжать помогать». Он отметил, что НАТО с минувшей осени стала увеличивать свои производственные мощности и «процесс сдвинулся с места».





До этого, в конце июня, он отмечал, что победа Украины в конфликте с Россией является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Столтенберг анонсировал согласование на саммите в Вильнюсе «многолетнего пакета помощи» Киеву и усиление политических связей с Украиной.





Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что есть все основания для приглашения страны в НАТО на саммите в Вильнюсе, и Киев ждет четкого сигнала в этом контексте. Зеленский ранее сетовал, что отсутствие приглашения в НАТО демотивирует бойцов ВСУ.





При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал: звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности властей Украины решать конфликт за столом переговоров.