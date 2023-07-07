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Генсек НАТО пообещал Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро
В него войдут горючее, запчасти и медикаменты, уточнил Йенс Столтенберг undefined
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Генсек НАТО пообещал Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро

В него войдут горючее, запчасти и медикаменты, уточнил Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине альянс выделит дополнительный пакет помощи в размере 500 миллионов евро. Об этом генсек сказал на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг добавил, что в пакет войдут горючее, запчасти и медикаменты.


Генсек организации заявлял журналистам накануне саммита в Вильнюсе (пройдет 11-12 июля) о планах НАТО развернуть около 300 тысяч военных в Европе в высокой степени боеготовности в рамках реализации планов по укреплению региональной обороны. В число бойцов будут включены «значительные воздушные и морские боевые силы», уточнял Столтенберг.


Страны — члены НАТО будут увеличивать поставки артиллерийских боеприпасов на Украину, добавил генсек альянса. Он пояснил, что Киеву нужно использовать «тысячи снарядов каждый день».


Столтенберг считает, что нужда ВСУ в боеприпасах «будет сохраняться», поэтому альянсу «необходимо продолжать помогать». Он отметил, что НАТО с минувшей осени стала увеличивать свои производственные мощности и «процесс сдвинулся с места».


До этого, в конце июня, он отмечал, что победа Украины в конфликте с Россией является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Столтенберг анонсировал согласование на саммите в Вильнюсе «многолетнего пакета помощи» Киеву и усиление политических связей с Украиной.


Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что есть все основания для приглашения страны в НАТО на саммите в Вильнюсе, и Киев ждет четкого сигнала в этом контексте. Зеленский ранее сетовал, что отсутствие приглашения в НАТО демотивирует бойцов ВСУ.


При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал: звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности властей Украины решать конфликт за столом переговоров.

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Столтенберг: НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине

Поддержку Киева альянс обсуждает на заседании в Брюсселе 12 октября 2022
Dailystorm - Столтенберг: НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине
#спецоперация #столтенберг #украина #саммит #нато
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