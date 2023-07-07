Зеленский пожаловался, что ВСУ трудно наступать из-за «дистанционного преимущества» Российской армии

Вооруженным силам Украины (ВСУ) очень трудно вести наступление из-за дальнобойного оружия России. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он указал, что у ВС РФ дистанционное преимущество.





По его словам, без дальнобойного оружия ВСУ сложно проводить не только наступательную миссию, но и вести оборонную операцию. В связи с этим в настоящее время Зеленский ведет переговоры с Соединенными Штатами о предоставлении подобного вооружения Вооруженным силам Украины.





9 июня президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось, на это указывает использование стратегических резервов. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ не удалось добиться поставленных целей ни на одном участке линии соприкосновения, а потери украинских военнослужащих превышают «классические» показатели три к одному.





6 июня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последние три дня погиб 71 российский военнослужащий, еще 210 российских военных были ранены. Они отражали наступление Вооруженных сил Украины, отметил глава ведомства. По его словам, за последние три дня Украина потеряла до 3715 военнослужащих.