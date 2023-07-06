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Зеленский заявил, что убеждал США начать контрнаступление «намного раньше»
Сейчас ВСУ продвигаются медленно, подчеркнул он undefined
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Зеленский заявил, что убеждал США начать контрнаступление «намного раньше»

Сейчас ВСУ продвигаются медленно, подчеркнул он

Фото: Global Look Press / Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников в США и Европе предоставить оружие, чтобы начать контрнаступление Киева намного раньше. В настоящее время оно продвигается медленно из-за сложностей на поле боя и укрепленных линий обороны российских военных, заявил Зеленский в интервью CNN.


По словам главы украинского государства, он предупреждал союзников, что если ВСУ начнут позднее, то будут двигаться гораздо медленнее.  Он также подчеркнул: «Все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть территории будет заминирована».


На некоторых направлениях украинские войска не могут «даже подумать о начале» наступления, потому что они не обеспечены нужным оружием. В то же время Зеленский поблагодарил власти США за оказываемую поддержку. 


9 июня о начавшемся украинском наступлении заявил и президент России Владимир Путин. По его словам, потери противника превышают «классические» показатели «три к одному», однако потенциал дальнейшего наступления сохраняется.


По версии российского Минобороны, наступление ВСУ началось 4 июня. В ведомстве заявляют о неудачных попытках противника прорвать российскую оборону.

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#контрнаступление #владимир зеленский #украина
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