Зеленский заявил, что убеждал США начать контрнаступление «намного раньше»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников в США и Европе предоставить оружие, чтобы начать контрнаступление Киева намного раньше. В настоящее время оно продвигается медленно из-за сложностей на поле боя и укрепленных линий обороны российских военных, заявил Зеленский в интервью CNN.





По словам главы украинского государства, он предупреждал союзников, что если ВСУ начнут позднее, то будут двигаться гораздо медленнее. Он также подчеркнул: «Все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть территории будет заминирована».





На некоторых направлениях украинские войска не могут «даже подумать о начале» наступления, потому что они не обеспечены нужным оружием. В то же время Зеленский поблагодарил власти США за оказываемую поддержку.





9 июня о начавшемся украинском наступлении заявил и президент России Владимир Путин. По его словам, потери противника превышают «классические» показатели «три к одному», однако потенциал дальнейшего наступления сохраняется.





По версии российского Минобороны, наступление ВСУ началось 4 июня. В ведомстве заявляют о неудачных попытках противника прорвать российскую оборону.