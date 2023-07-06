Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 92 рубля

Курс доллара на Московской бирже впервые поднялся выше 92 рублей с 28 марта 2022-го, а евро — превысил 100 рублей в первый раз с 29 марта 2022 года.





По информации с биржи на 07:20 мск, курс доллара составил 92,17 рубля, а евро — 100,31 рубля. Через 10 минут доллар ускорил рост, а евро несущественно снизился.





На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал курс в диапазоне 80-90 рублей за доллар оптимальным для российской экономики. Он подчеркнул, что в настоящее время рубль находится в более-менее комфортной для экономики зоне.





Российский рубль слабеет с начала мая. После краткосрочного укрепления до 76-77 к доллару и 83-84 к евро он начал быстро терять позиции. К середине июня рубль обновил годовые минимумы, преодолев отметки в 85 рублей за доллар и 91 рубль за евро впервые с апреля прошлого года.





По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, ослабление курса рубля повлияет на уровень цен в РФ. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты приводит к ускорению инфляции в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки экономики РФ этот процесс может затянуться.