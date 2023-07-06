Таксист задержан за попытку изнасилования финалистки конкурса «Миссис Сибирь — 2016»

В Новосибирске 24-летний таксист напал в автомобиле на женщину. По факту попытки изнасилования правоохранители возбудили уголовное дело.





Со слов пострадавшей, таксист перелез к ней на пассажирское сиденье и порвал на ней платье. Жертве удалось убежать от насильника. Финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016» сразу обратилась в полицию. Таксист был задержан по горячим следам.





На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Мужчина заключен под стражу. По информации СМИ, он является гражданином Киргизии.





В конце июня в Белоруссии сотрудники наркоконтроля Минска задержали 51-летнего мужчину, который пытался вывезти из Белоруссии в Россию 10 тысяч таблеток экстези. Об этом сообщили в МВД Белоруссии. В ведомстве добавили, что общий вес наркотиков составил пять килограмм.