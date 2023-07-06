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Полиция задержала иностранца за танцы на Коране в Ульяновске
Провокатором, по предварительной информации, является египтянин, заявили в Ассамблее народов России undefined
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Полиция задержала иностранца за танцы на Коране в Ульяновске

Провокатором, по предварительной информации, является египтянин, заявили в Ассамблее народов России

В Ульяновске полиция задержала иностранца, танцевавшего на Коране. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. Губернатор пояснил, что видео, на котором гражданин совершает кощунственные действия, попало в соцсети, и затем поиском мужчины занялись правоохранители. По предварительной информации, задержанным оказался египтянин, проживающий в Ульяновске, заявили в Ассамблее народов России.


Губернатор Ульяновской области назвал этот инцидент с осквернением Корана «вопиющим случаем» и выразил надежду, что «действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку».


Он отметил, что Ульяновская область — многонациональный и многоконфессиональный регион страны, где уважают друг друга и трепетно относятся к религиозным чувствам верующих.


По мнению Алексея Русских, если в других некоторых странах такие выходки — извращенная норма, то в РФ «неуважение к Корану — омерзительное преступление». Губернатор добавил, что попытки недругов посеять рознь среди народов России постоянно проваливаются, «поэтому в ход идут самые немыслимые способы».


В Telegram-канале Ассамблеи народов России появилось заявление гендиректора организации Александра Дарковича о провокации в Ульяновске. Он назвал видео с танцами на Коране «провокационным», заметив, что на кадрах «некий иностранный гражданин осуществляет кощунственные действия в отношений священной для мусульман книги».


Даркович обратил внимание «на все более изощренный характер провокационных действий тех сил, целью которых является посеять недоверие и рознь среди россиян». Он призвал СМИ и блогеров «не делать поспешных заявлений и оценок» и помнить об ответственности.


По словам Дарковича, история убедительно доказывает, что «экстремист, какой бы национальности и какого бы вероисповедания он не был, действует не в интересах и не от имени своей религии или народа», а в силу «своих личных слабостей и грехов: душевной болезни, гордыни,тщеславия или алчности».


Он также призвал всех «проявить выдержку, хладнокровие, мудрость и ответственность», и «не поддаваться на провокации, сохранять и преумножать межнациональное единство и братство».


В мае за поджог Корана напротив мечети в Волгограде был задержан 19-летний Никита Журавель. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. До этого в Сети появилось видео, на котором человек (его лица не видно), находясь в кустах в 20 метрах от мечети, сжигает Коран.


Сейчас задержанный находится в СИЗО Грозного. Журавель на допросе заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб. Молодой человек добавил, что ему обещали заплатить 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Журавель сказал, что записал это видео с сожжением Корана, чтобы разжечь религиозную рознь между христианами и мусульманами в Волгоградской области.

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Суд в Волгограде арестовал на два месяца мужчину за сожжение Корана у мечети

Никита Журавель действовал по указанию украинских спецслужб, заявили в СКР 22 мая 2023
Dailystorm - Суд в Волгограде арестовал на два месяца мужчину за сожжение Корана у мечети
#коран #задержание #ульяновск #мусульманство #полиция
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