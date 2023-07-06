В Магнитогорске после отравления шаурмой госпитализированы 25 человек

В городе Магнитогорске Челябинской области 25 человек были госпитализированы после отравления шаурмой, в том числе двое детей. Они посещали кафе «Хорошее место». Сообщается, что состояние всех госпитализированных стабильно.





Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Магнитогорске уже взяли пробы продуктов и материалы заболевших на патогенные бактерии и вирусы. Выяснилось, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей. На предприятии общепита нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.





С 5 июля региональное управление Роспотребнадзора закрыло кафе для проведения заключительной дезинфекции.





20 июня глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека, в их числе 22 ребенка.