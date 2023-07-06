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Число жертв из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 53 человек
В больницах остаются 139 пострадавших Сотрудники МЧС работают на месте затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
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Число жертв из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 53 человек

В больницах остаются 139 пострадавших

Сотрудники МЧС работают на месте затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: РИА Новости / Таисия Воронцова

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории в Херсонской области выросло до 53 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Источник агентства рассказал, что госпитализированы 139 человек.


Источник в экстренных службах добавил, что спасателями были найдены тела еще троих погибших и таким образом общее число жертв из-за ЧП достигло 53.


Плотина и здание Каховской ГЭС оказались разрушены 6 июня. В итоге населенные пункты ниже по течению Днепра оказались затопленными по обеим сторонам реки: левый берег находится под контролем российских военных, правый — украинских. МЧС России ранее отнесло прорыв на Каховской ГЭС к чрезвычайной ситуации федерального характера.


Россия и Украина обвиняют друг друга в случившемся. Каховская ГЭС не подлежит восстановлению и нужно будет отстраивать новую станцию, говорил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.


Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что после разрушения Каховской ГЭС Днепр вернулся в природные берега, однако в нижнем течении реки разворачивается экологическая катастрофа.


Сальдо заявлял, что власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Эти деньги поступят из регионального бюджета. Кроме того, пострадавшие в результате ЧС жители Херсонской области получат выплаты в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от степени причиненного вреда здоровью.

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Губернатор Сальдо сообщил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра из-за подрыва Каховской ГЭС

Река вернулась в свое русло, заявил глава Херсонской области 22 июня 2023
Dailystorm - Губернатор Сальдо сообщил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра из-за подрыва Каховской ГЭС
#подрыв #погибшие #пострадавшие #каховская гэс
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