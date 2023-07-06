Число жертв из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 53 человек

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории в Херсонской области выросло до 53 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Источник агентства рассказал, что госпитализированы 139 человек.





Источник в экстренных службах добавил, что спасателями были найдены тела еще троих погибших и таким образом общее число жертв из-за ЧП достигло 53.





Плотина и здание Каховской ГЭС оказались разрушены 6 июня. В итоге населенные пункты ниже по течению Днепра оказались затопленными по обеим сторонам реки: левый берег находится под контролем российских военных, правый — украинских. МЧС России ранее отнесло прорыв на Каховской ГЭС к чрезвычайной ситуации федерального характера.





Россия и Украина обвиняют друг друга в случившемся. Каховская ГЭС не подлежит восстановлению и нужно будет отстраивать новую станцию, говорил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.





Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что после разрушения Каховской ГЭС Днепр вернулся в природные берега, однако в нижнем течении реки разворачивается экологическая катастрофа.





Сальдо заявлял, что власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Эти деньги поступят из регионального бюджета. Кроме того, пострадавшие в результате ЧС жители Херсонской области получат выплаты в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от степени причиненного вреда здоровью.