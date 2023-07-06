Набиуллина назвала благом плавающий курс рубля, позволяющий «абсорбировать шоки экономики»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сделала ряд заявлений на фоне новостей о падающем курсе рубля. По ее словам, у ЦБ есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике абсорбировать внешние шоки.





Набиуллина указала, что курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. Центробанк же считает существующую денежно-кредитную политику эффективной, добавила она.





Она подчеркнула, что следует смотреть прежде всего на показатели внешней торговли, так как она «во многом определяет движение курса». Набиуллина объяснила, что укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как «победу над обстоятельствами», но такие колебания произошли на фоне резкого роста экспорта и снижения импорта.





Утром 6 июля курс доллара на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, а евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Позднее евро скакнул до 102 рублей, доллар — до 93.