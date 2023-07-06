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ФСБ сообщила о ликвидации в Тюменской области националиста, планировавшего теракт
При задержании он оказал вооруженное сопротивление undefined
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ФСБ сообщила о ликвидации в Тюменской области националиста, планировавшего теракт

При задержании он оказал вооруженное сопротивление

Федеральная служба безопасности России сообщила о ликвидации в Тюменской области националиста, который планировал террористический акт. При задержании он оказал вооруженное сопротивление.


ФСБ вместе со Следственным комитетом пресек противоправную деятельность сторонников националистической идеологии. Эти граждане РФ «по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили» теракт в Тюменской области. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.


На месте запланированного теракта один из националистов оказал вооруженное сопротивление. Его ликвидировали ответным огнем, рассказали в ЦОС ФСБ. 


В районе подготовки террористического акта правоохранители нашли пистолет Макарова с патронами и готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Позднее его обезвредили взрывотехники.


По данным пресс-службы СКР, злоумышленники планировали совершить теракт на объекте топливно-энергетического комплекса в Тюменской области.


Возбуждены уголовные дела о подготовке к совершению террористического акта, незаконном хранении оружия и взрывчатого устройства, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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#тюменская область #фсб #тюмень #скр
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