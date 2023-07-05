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Глава МВД Украины заявил, что устроивший взрыв в суде Киева мужчина погиб
По предварительной информации, он подорвал себя undefined
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Глава МВД Украины заявил, что устроивший взрыв в суде Киева мужчина погиб

По предварительной информации, он подорвал себя

Мужчина, пытавшийся бежать из-под стражи в Шевченковском районном суде Киева, погиб. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Злоумышленник, по предварительной информации, подорвал себя, заявил украинский министр.


По его словам, в результате инцидента ранения получили два бойца спецподразделения «Корд». Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы, уточнил Клименко.


Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что подсудимый Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте под зданием Рады в 2015 году, взорвал три гранаты в Шевченковском районном суде Киева и взял в заложники конвоира. Сообщалось, что злоумышленник был вооружен пистолетом.


Вскоре взрыв в помещении суда подтвердила украинская полиция. По словам правоохранителей, на месте происшествия в настоящее время работают следователи, спецназовцы, взрывотехники, а также кинологи.


31 августа 2015 года возле Верховной рады прошел митинг, переросший в уличные беспорядки из-за одобрения депутатами законопроекта об имплементации в Конституцию Украины особого статуса Донбасса. Тогда Гуменюк бросил боевую гранату в сотрудников Нацгвардии. В результате инцидента погибли пять силовиков, порядка 140 человек были ранены.

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#украина #происшествие #в мире
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