В Белгородской области сформируют второй полк теробороны численностью три тысячи человек

В Белгородской области начинается формирование второго соединения территориальной обороны численностью три тысячи человек. Об этом во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





По его словам, в последние месяцы бойцы теробороны активно тренировались. Им купили отличное обмундирование и снаряжение, но вопрос в оружии. Гладков отметил, что данный вопрос прорабатывался с силовиками и лично президентом России. Глава региона подчеркнул, что докладывал об этом Владимиру Путину и услышал «слова поддержки».





Частично вопрос с оружием уже решен, добавил губернатор. По его словам, бойцы теробороны, которые расположены вдоль границы с Украиной, в рамках действующего российского законодательства получат вооружение.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 24 мая сообщил, что власти изучают идею вооружения отрядов территориальной обороны. Во время прямого эфира во «ВКонтакте» чиновник заявил, что в регионе семь батальонов теробороны, в которых состоят почти три тысячи человек.