СК возбудил уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова

После нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и юриста Александра Немова в Грозном возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Следственного комитета. О возбуждении дела глава Следственного управления СКР по Чечне Виталий Волков доложил председателю СК России Александру Бастрыкину.





В ведомстве уточнили, что дело завели по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (подпункты «г», «д», «з» части 2 статьи 112 УК РФ) и о причинении легкого вреда здоровью (подпункты «а», «в» части 2 статьи 115 УК РФ).





Специалистами проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к этому преступлению, и всех обстоятельств произошедшего.





4 июля Милашина прилетела в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. С ней был адвокат Немов, защищающий Мусаеву. Правозащитный проект «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом) и журналистка Ксения Собчак сообщили, что неизвестные в балаклавах избили Милашину и Немова. Обоих пострадавших госпитализировали.





Как рассказала Милашина, нападавшие не сломали ей пальцы, хотя грозились это сделать. Они также намеревались получить пароли от гаджетов, отметила она. По ее словам, нападавших было 10-15 человек.





Бастрыкин тогда поручил руководителю следственного управления СКР по Чечне Волкову провести проверку по факту произошедшего в Грозном.