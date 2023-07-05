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СК возбудил уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова
Специалисты ведомства проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия undefined
Новости

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова

Специалисты ведомства проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия

После нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и юриста Александра Немова в Грозном возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Следственного комитета. О возбуждении дела глава Следственного управления СКР по Чечне Виталий Волков доложил председателю СК России Александру Бастрыкину.


В ведомстве уточнили, что дело завели по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (подпункты «г», «д», «з» части 2 статьи 112 УК РФ) и о причинении легкого вреда здоровью (подпункты «а», «в» части 2 статьи 115 УК РФ).


Специалистами проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к этому преступлению, и всех обстоятельств произошедшего.


4 июля Милашина прилетела в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. С ней был адвокат Немов, защищающий Мусаеву. Правозащитный проект «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом) и журналистка Ксения Собчак сообщили, что неизвестные в балаклавах избили Милашину и Немова. Обоих пострадавших госпитализировали.


Как рассказала Милашина, нападавшие не сломали ей пальцы, хотя грозились это сделать. Они также намеревались получить пароли от гаджетов, отметила она. По ее словам, нападавших было 10-15 человек.


Бастрыкин тогда поручил руководителю следственного управления СКР по Чечне Волкову провести проверку по факту произошедшего в Грозном.

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Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова доставили в Москву

Они находятся в одной из столичных больниц 5 июля 2023
Dailystorm - Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова доставили в Москву
#уголовное дело #следственный комитет #нападение #рф
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