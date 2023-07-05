Множество гематом и ножевое ранение: адвокат Немов рассказал о своем состоянии после избиения в Грозном

Адвокат Александр Немов, которого вместе с журналисткой «Новой газеты» Еленой Милашиной избили в Чечне, рассказал о своем состоянии. Мужчина рассказал RTVI, что врачи выявили у него «бесконечное» множество гематом, ушибов и ножевое ранение, но «динамика хорошая».





Юрист также поблагодарил врачей Владикавказа и Москвы за оказанную ему помощь и «невероятно высокий уровень сопереживания». При этом он заявил, что подробности по своему здоровью сообщать пока не хочет.





4 июля Милашина прилетела в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. С ней был адвокат Немов, защищающий Мусаеву. Правозащитный проект «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом) и журналистка Ксения Собчак сообщили, что неизвестные в балаклавах избили Милашину и Немова. Обоих пострадавших госпитализировали.





Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Чечне Виталию Волкову провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.





Как рассказала Милашина, нападавшие не сломали ей пальцы, хотя грозились это сделать. Они также намеревались получить пароли от гаджетов, подчеркнула она. По словам Милашиной, было три машины с нападавшими, где-то 10-15 человек.