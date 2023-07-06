Экономист рассказал о преимуществах исламского банкинга в России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что предстоящий запуск закона об исламском банкинге позволит привлечь в России не 11-14 миллиардов долларов инвестиций, как сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а намного большие суммы.





Аксаков поделился «очень осторожной оценкой», считает Беляев. Она касается «скорее всего, лишь начального этапа взаимодействия», подчеркнул эксперт в интервью «Инфо24».





Беляев отметил, что в исламском банкинге соблюдаются шариатские нормы. Они запрещают устанавливать фиксированный процент по кредитам и делать инвестиции в «харам» — сферы закона, связанные с нарушением установленных исламом запретов.





Он подчеркнул, что клиенты банка выступают «партнерами второго порядка» и кредитная организация делится с ними прибылью. Актуальность внедрения исламского банкинга возросла на фоне активизации отношений между Россией, Ираном, Саудовской Аравией и другими исламскими странами, считает Беляев.





Аксаков ранее говорил, что новый закон может заработать уже в августе, если парламентарии примут его в июле. Он сообщал, что пилотный проект запланирован в четырех регионах: в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне.