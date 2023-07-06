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Суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона «Айдар»
Впервые подозреваемые в таком количестве будут присутствовать на заседании очно, пишет ТАСС undefined
Новости

Суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона «Айдар»

Впервые подозреваемые в таком количестве будут присутствовать на заседании очно, пишет ТАСС

Южный окружной военный суд 7 июля начнет рассмотрение самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар»*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Косована. 


Подозреваемые обвиняются в насильственном захвате власти и изменении конституционного строя Донецкой народной республики, а также в участии в деятельности террористической организации. Подчеркивается, что в ходе заседания их переквалифицируют на статьи Российской Федерации.


19 июня 2022 года посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен офицеров «Айдара» при взятии поселка Метелкино в пригороде Северодонецка. Он также заявил, что украинские военные, зажатые на заводе «Азот», подают сигналы о продолжении переговоров.


В мае суд арестовал замкомандира украинского «Айдара» Дениса Мурыгу. Мужчина ранее пытался въехать на территорию России в потоке беженцев в Ростовской области и был задержан. Мурыга обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.


*«Айдар» — запрещенная в России террористическая организация.

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#суд #украина #ростов
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»