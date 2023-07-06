Суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона «Айдар»

Южный окружной военный суд 7 июля начнет рассмотрение самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар»*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Косована.





Подозреваемые обвиняются в насильственном захвате власти и изменении конституционного строя Донецкой народной республики, а также в участии в деятельности террористической организации. Подчеркивается, что в ходе заседания их переквалифицируют на статьи Российской Федерации.





19 июня 2022 года посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен офицеров «Айдара» при взятии поселка Метелкино в пригороде Северодонецка. Он также заявил, что украинские военные, зажатые на заводе «Азот», подают сигналы о продолжении переговоров.





В мае суд арестовал замкомандира украинского «Айдара» Дениса Мурыгу. Мужчина ранее пытался въехать на территорию России в потоке беженцев в Ростовской области и был задержан. Мурыга обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.





*«Айдар» — запрещенная в России террористическая организация.