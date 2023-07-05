ВСУ нанесли удар по администрации Волновахи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенному пункту Волноваха около Мариуполя, повреждено здание администрации. Об этом ТАСС сообщил глава администрации города Константин Зинченко, уточнив, что, по предварительным данным, били ракетами Storm Shadow.





По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. У здания разрушено левое крыло, проводится оценка серьезности разрушений.





Вскоре врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире канала «Россия 24», что трое сотрудников мэрии Волновахи получили незначительные травмы. От госпитализации они отказались. По его словам, это «просто чудо, что нет погибших [среди гражданского населения], а повреждения незначительные».





Он также добавил, что, предположительно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow, однако есть вероятность, что ВСУ применили РСЗО HIMARS.





В мае Великобритания передала Киеву партию ракет Storm Shadow. Тогда, по данным CNN, Лондон получил от украинской стороны обещания, что ракеты будут применять лишь по целям «на суверенной территории Украины». Но ВСУ не раз наносили удары Storm Shadow по новым регионам России.