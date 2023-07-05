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«Страна.ua»: В Киеве подсудимый взял в заложники конвоира и взорвал три гранаты
На месте инцидента присутствуют бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи undefined
Новости

«Страна.ua»: В Киеве подсудимый взял в заложники конвоира и взорвал три гранаты

На месте инцидента присутствуют бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи

Подсудимый Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте под зданием Рады в 2015 году, взорвал три гранаты в Шевченковском районном суде Киева и взял в заложники конвоира. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным СМИ, злоумышленник вооружен пистолетом.

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Издание пишет, что Гуменюк предпринял попытку бегства из-под стражи, взорвал в конвойном помещении три гранаты, после чего он выхватил у конвоира пистолет и взял его в заложники.


Взрыв в помещении суда в Киеве подтвердила украинская полиция. По словам правоохранителей, на месте происшествия в настоящее время работают следователи, спецназовцы, взрывотехники, а также кинологи.


31 августа 2015 года возле Верховной рады прошел митинг, переросший в уличные беспорядки. Тогда депутаты парламента одобрили законопроект президента Украины Петра Порошенко об имплементации в Конституцию страны особого статуса Донбасса.


В ходе столкновений перед зданием парламента Гуменюк бросил боевую гранату в сотрудников Нацгвардии. Погибли четверо силовиков. Изначально сообщалось о десятках раненых, но позднее стало известно, что различные ранения и травмы получили по меньшей мере 140 человек.

#украина #происшествие #в мире
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