«Страна.ua»: В Киеве подсудимый взял в заложники конвоира и взорвал три гранаты

Подсудимый Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте под зданием Рады в 2015 году, взорвал три гранаты в Шевченковском районном суде Киева и взял в заложники конвоира. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным СМИ, злоумышленник вооружен пистолетом.
Издание пишет, что Гуменюк предпринял попытку бегства из-под стражи, взорвал в конвойном помещении три гранаты, после чего он выхватил у конвоира пистолет и взял его в заложники.
Взрыв в помещении суда в Киеве подтвердила украинская полиция. По словам правоохранителей, на месте происшествия в настоящее время работают следователи, спецназовцы, взрывотехники, а также кинологи.
31 августа 2015 года возле Верховной рады прошел митинг, переросший в уличные беспорядки. Тогда депутаты парламента одобрили законопроект президента Украины Петра Порошенко об имплементации в Конституцию страны особого статуса Донбасса.
В ходе столкновений перед зданием парламента Гуменюк бросил боевую гранату в сотрудников Нацгвардии. Погибли четверо силовиков. Изначально сообщалось о десятках раненых, но позднее стало известно, что различные ранения и травмы получили по меньшей мере 140 человек.