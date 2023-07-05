«Страна.ua»: В Киеве подсудимый взял в заложники конвоира и взорвал три гранаты

Издание пишет, что Гуменюк предпринял попытку бегства из-под стражи, взорвал в конвойном помещении три гранаты, после чего он выхватил у конвоира пистолет и взял его в заложники.





Взрыв в помещении суда в Киеве подтвердила украинская полиция. По словам правоохранителей, на месте происшествия в настоящее время работают следователи, спецназовцы, взрывотехники, а также кинологи.





31 августа 2015 года возле Верховной рады прошел митинг, переросший в уличные беспорядки. Тогда депутаты парламента одобрили законопроект президента Украины Петра Порошенко об имплементации в Конституцию страны особого статуса Донбасса.





В ходе столкновений перед зданием парламента Гуменюк бросил боевую гранату в сотрудников Нацгвардии. Погибли четверо силовиков. Изначально сообщалось о десятках раненых, но позднее стало известно, что различные ранения и травмы получили по меньшей мере 140 человек.