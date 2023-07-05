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Мизулина: Рэпера Kizaru проверяют на предмет пропаганды наркотиков
Возбуждено дело об административном правонарушении undefined
Новости

Мизулина: Рэпера Kizaru проверяют на предмет пропаганды наркотиков

Возбуждено дело об административном правонарушении

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяет рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.


В своем Telegram-канале Мизулина опубликовала официальный ответ от ГУНК МВД России, в котором говорится, что 27 июня было возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении.


Вскоре она также сообщила, что «в целях предупреждения возможной противоправной деятельности» полицейские в разных регионах России «ориентированы на принятие мер по недопущению фактов популяризации наркотиков» на концертах рэперов Кишлак и Big Baby Tape.


Владельцам площадок и организаторам, по словам Мизулиной, объявлены официальные предостережения. Часть концертов музыкантов «перенесена на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров».


Ранее Петербургский суд постановил заблокировать ссылки на композиции рэпера Scally Milano о наркотиках. По информации экспертов, ряд треков исполнителя содержат «информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами» и «пропагандирующую употребление наркотических средств».

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#наркотики #мизулина #рэпер #рф
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