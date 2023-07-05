Мизулина: Рэпера Kizaru проверяют на предмет пропаганды наркотиков

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяет рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.





В своем Telegram-канале Мизулина опубликовала официальный ответ от ГУНК МВД России, в котором говорится, что 27 июня было возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении.





Вскоре она также сообщила, что «в целях предупреждения возможной противоправной деятельности» полицейские в разных регионах России «ориентированы на принятие мер по недопущению фактов популяризации наркотиков» на концертах рэперов Кишлак и Big Baby Tape.





Владельцам площадок и организаторам, по словам Мизулиной, объявлены официальные предостережения. Часть концертов музыкантов «перенесена на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров».





Ранее Петербургский суд постановил заблокировать ссылки на композиции рэпера Scally Milano о наркотиках. По информации экспертов, ряд треков исполнителя содержат «информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами» и «пропагандирующую употребление наркотических средств».