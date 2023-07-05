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Роспотребнадзор: У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию
Всего зарегистрировано семь случаев undefined
Новости

Роспотребнадзор: У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию

Всего зарегистрировано семь случаев

Семь случаев заражения менингококковой инфекцией зарегистрировано у работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Об этом сказано в сообщении управления Роспотребнадзора по Свердловской области. На месте проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.


В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица и обеспечено проведение ряда противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе организованы медицинский осмотр и обследование заразившихся, усилена дезинфекция помещений. Также проводится вакцинация сотрудников, привито более 60 человек.


Ведомство также сообщило, что заразиться менингококковой инфекцией через посылки невозможно. Возбудитель болезни не отличается стойкостью, а на поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время, подчеркнули в управления Роспотребнадзора.


В конце ноября прошлого года несколько работников со склада компании Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией. Тогда пресс-служба компании уточнила, что массового заражения среди сотрудников нет. Кроме того, для работников Ozon организовали медицинский осмотр.

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#ozon #роспотребнадзор #инфекция #рф
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