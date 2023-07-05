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Минюст России внес Всемирный фонд дикой природы в список нежелательных организаций
Ранее Генпрокуратура признала деятельность WWF нежелательной в РФ Фото: Global Look Press / Matthias Bein
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Минюст России внес Всемирный фонд дикой природы в список нежелательных организаций

Ранее Генпрокуратура признала деятельность WWF нежелательной в РФ

Фото: Global Look Press / Matthias Bein

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций Всемирный фонд дикой природы (WWF, также признан Минюстом РФ НКО-иноагентом). Ранее Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной в стране.


В пресс-службе Минюста заявили, что внесли WWF в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора России от 20 июня.


В министерстве также отметили, что Всемирный фонд дикой природы внесли в список нежелательных в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». 


В этой статье речь идет в том числе о неправительственной организации, «представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства».


21 июня Генпрокуратура России сообщила, что признала нежелательной деятельность WWF. Ведомство заявило, что организация использует природоохранную деятельность для «реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере». 


По версии Генпрокуратуры, под предлогом сохранения окружающей среды WWF препятствует «реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях». Ведомство также указало, что фонд оказывал материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям-иноагентам.


Минюст России в марте признал Всемирный фонд дикой природы иностранным агентом. В министерстве тогда отметили, что фонд получал поддержку от зарубежных источников, а под видом деятельности по защите природы пытался повлиять на решения органов российской власти.

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Минюст России внес Всемирный фонд дикой природы в список нежелательных организаций

Ранее Генпрокуратура признала деятельность WWF нежелательной в РФ 5 июля 2023
Dailystorm - Минюст России внес Всемирный фонд дикой природы в список нежелательных организаций
#минюст #нежелательные организации #всемирный фонд дикой природы #животные
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