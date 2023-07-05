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Sveriges Television: Еще три жителя Швеции подали заявки на проведение акций с сожжением религиозных книг
Ранее предание огню Корана в Стокгольме осудили папа римский и представители ряда арабских стран undefined
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Sveriges Television: Еще три жителя Швеции подали заявки на проведение акций с сожжением религиозных книг

Ранее предание огню Корана в Стокгольме осудили папа римский и представители ряда арабских стран

Полиция Швеции получила еще три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций с сожжением религиозных книг. Об этом сообщает телеканал Sveriges Television. Ранее сожжение Корана в столице Швеции осудил папа римский Франциск, а также ряд арабских стран.


Подавшая заявку на сожжение Корана перед стокгольмской мечетью 50-летняя женщина объяснила телеканалу, почему хочет провести акцию. По ее мнению, протесты против Швеции из-за сожжения священной книги мусульман несправедливы.


Женщина хочет провести акцию как можно скорее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведский телеканал.


Организатор другой акции — 30-летний житель Швеции. 15 июля он планирует сжечь Тору и Библию перед посольством Израиля. Мужчина поясняет, что мероприятие станет «символическим собранием во имя свободы слова».


Третий организатор хочет предать огню религиозные тексты 12 июля в центре Хельсингборга.


28 июня, когда мусульмане праздновали Курбан-байрам, иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма, перед самой большой мечетью в городе. 


Акцию раскритиковали в ряде арабских стран, в том числе в Саудовской Аравии, Ираке, Иране и Марокко. Против нее также выступил папа римский Франциск. Он заявил, что испытывает отвращение к подобным действиям. Понтифик призвал относиться с почтением к любой священной книге.

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Al-Ittihad: Папа римский заявил, что испытывает отвращение к акции с сожжением Корана в Стокгольме

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Dailystorm - Al-Ittihad: Папа римский заявил, что испытывает отвращение к акции с сожжением Корана в Стокгольме
#акция #коран #швеция #мусульманство
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