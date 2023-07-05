Медведев рассказал, когда и при каких условиях может закончиться спецоперация на Украине

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что спецоперация на Украине завершилась бы через несколько дней, если бы сейчас США «и их вассалы» прекратили поставки вооружения и техники Киеву. По словам Медведева, «всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро: либо мирным договором, либо поступить, как американцы в 1945 году, когда они использовали ядерное оружие и разбомбили Хиросиму и Нагасаки».





Медведев напомнил, что в 1945-м «они действительно свернули военную кампанию», но цена этому — жизнь почти 300 тысяч мирных граждан.





В видеоролике, опубликованном на его Telegram-канале, зампред Совбеза назвал армию России «современной и героической». У нее при этом, как и у любой другой армии, «есть определенные проблемы», заключил Медведев. Таким образом экс-президент прокомментировал заявления западных аналитиков о том, что Российская армия якобы несовременная.





Издание Newsweek ранее написало, что секретную помощь Украине курирует ЦРУ, а не американские военные. Глава ЦРУ Уильям Бернс не раз посещал Киев после начала СВО на Украине. Газета Washington Post сообщила, что Бернс и президент Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева по возвращению контроля над утраченными территориями.





Россию не получилось сломить в украинском конфликте, поэтому финал противостояния с Западом уже близится, отметил ранее Медведев. «Просто финал уже совсем близок, час пробил», — написал зампред Совбеза в статье для «Российской газеты». Медведев указал, что Россия отказалась признавать логику коллективного Запада и дала ему жесткий и недвусмысленный отпор.





4 июля бывший президент сообщил, что в ряды Вооруженных сил России с 1 января по 4 июля принято более 185 тысяч человек. Об этом Медведев сказал, выступая на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками. Политик уточнил, что из 185 тысяч человек в запасе пребывают 109 тысяч. В результате работы темпы набора по контракту за июнь увеличились до 1400 человек в день, заявил Медведев.