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Медведев рассказал, когда и при каких условиях может закончиться спецоперация на Украине
Зампред Совбеза считает, что все зависит от действий «США и их вассалов», поставляющих оружие Киеву Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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Медведев рассказал, когда и при каких условиях может закончиться спецоперация на Украине

Зампред Совбеза считает, что все зависит от действий «США и их вассалов», поставляющих оружие Киеву

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что спецоперация на Украине завершилась бы через несколько дней, если бы сейчас США «и их вассалы» прекратили поставки вооружения и техники Киеву. По словам Медведева, «всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро: либо мирным договором, либо поступить, как американцы в 1945 году, когда они использовали ядерное оружие и разбомбили Хиросиму и Нагасаки».


Медведев напомнил, что в 1945-м «они действительно свернули военную кампанию», но цена этому — жизнь почти 300 тысяч мирных граждан.


В видеоролике, опубликованном на его Telegram-канале, зампред Совбеза назвал армию России «современной и героической». У нее при этом, как и у любой другой армии, «есть определенные проблемы», заключил Медведев. Таким образом экс-президент прокомментировал заявления западных аналитиков о том, что Российская армия якобы несовременная.


Издание Newsweek ранее написало, что секретную помощь Украине курирует ЦРУ, а не американские военные. Глава ЦРУ Уильям Бернс не раз посещал Киев после начала СВО на Украине. Газета Washington Post сообщила, что Бернс и президент Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева по возвращению контроля над утраченными территориями.


Россию не получилось сломить в украинском конфликте, поэтому финал противостояния с Западом уже близится, отметил ранее Медведев. «Просто финал уже совсем близок, час пробил», — написал зампред Совбеза в статье для «Российской газеты». Медведев указал, что Россия отказалась признавать логику коллективного Запада и дала ему жесткий и недвусмысленный отпор.


4 июля бывший президент сообщил, что в ряды Вооруженных сил России с 1 января по 4 июля принято более 185 тысяч человек. Об этом Медведев сказал, выступая на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками. Политик уточнил, что из 185 тысяч человек в запасе пребывают 109 тысяч. В результате работы темпы набора по контракту за июнь увеличились до 1400 человек в день, заявил Медведев.

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#спецоперация #дмитрий медведев #сша #военные #украина
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